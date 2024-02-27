Он сейчас защищает Украину на фронте.

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев назвал условие окончания войны России против Украины.

Он отмечает, что страна-агрессор обязательно проиграет и произойдет это в Крыму.

"Современная война России против Украины началась с Крыма, и она должна закончиться в Крыму полным поражением агрессора. И напомню, что никакой крымской войны Россия не выигрывала, проиграет и эту", - рассказал мужчина информационному порталу FREEДОМ.

Видео дня

Также Ахтем добавил, что стоит обязательно продолжать бороться и защищать свои семьи и детей.

"Одна из самых страшных вещей, которая может произойти в жизни человека - это когда твои дети воспитаны твоим врагом. Я сейчас говорю не о своих детях конкретно, но все украинцы - наши дети. Считаю, что помнить о том, что Крым оккупирован - это признак человека, у которого есть эмпатия, совесть, достоинство и вера в справедливость", - сказал режиссер.

Что известно об Ахтеме Сеитаблаеве

Ахтем Сеитаблаев - украинский актер и режиссер многих фильмов. Наиболее известные из них: "Киборги", "Захар Беркут", "Доброволец" и другие киноленты.

После оккупации родного Крыма он полностью на стороне Украины. С начала полномасштабного вторжения Ахтем пошел воевать на фронт. В прошлом году получил особую награду от командования сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Он посвятил ее своей маме, которая умерла в Крыму.

Напомним, недавно украинский музыкант Сергей Силаков пополнил ряды ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: