Певица возбудила сеть новым фото.

Опальная певица Ани Лорак опубликовала в своем инста-блоге новый снимок.

Звезда предстала в оливковом мини-платье, которое идеально подчеркнуло ее фигуру. "Изюминкой" образа стало глубокое декольте, которое обнажило пышную грудь Лорак. Также она распустила волосы и нанесла легкий макияж.

Стоит отметить, что поклонники не сразу на фото узнали Ани Лорак. Но затем сразу засыпали ее комплиментами.

"Шикарная женщина", "Великолепная", "Вау, богиня", "Глаз не отвести", "Просто солнышко", "Много фотошопа", "Как всегда, один фотошоп", - пишут поклонники в комментариях.

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Ани Лорак - украинская певица, народная артистка Украины (2008). С 2014 года активно выступает в РФ. Обладательница множества российских музыкальных премий.

Представляла Украину на конкурсе песни Евровидение-2008 с песней Shady Lady и заняла второе место.

Обладательница премий "Золотой граммофон", "Певица года", "Золотая шарманка", "Человек года", "Песня года" и др., а также пяти "золотых" дисков ("Там де ти є…", "Мрій про мене", "Ані Лорак", "Smile", "Розкажи") и двух "платиновых" ("Солнце" и "15").

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Автор: Диана Могилевич