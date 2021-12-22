Несмотря ни на что они были счастливы вместе.

Не зря говорят, что от любви до ненависти один шаг. Наоборот эта схема тоже работает, судя по количеству звездных пар, которые были вместе, несмотря ни на что.

Настя Каменских и Потап

Эти звездные супруги неоднократно рассказывали о том, что изначально их отношения не задались. Много лет назад, во времена становления дуэта "Потап и Настя", они часто ссорились. Доходило даже до того, что они летали на гастроли на разных самолетах и жили в разных отелях. Но незаметно для них самих в какой-то их отношения обрели новый смысл. Несколько лет они скрывали свои отношения, так как Потап хотел уберечь Настю "от лишних глаз, слов, постов". Но в 2019 году они закатили пышную свадьбу, и до сих пор счастливы вместе.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Эта парочка познакомилась на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". В фильме они страстных влюбленных, но на самом деле изначально их отношения не заладились. Они часто ссорились на съемочной площадке и буквально боролись за первенство. Чтобы хоть как-то наладить атмосферу в коллективе, другие участники процесса заперли Джоли и Питта в одном вагончике. Вероятно, такой психологический трюк сработал, ведь через несколько лет весь мир отмечал их свадьбу. Но, увы, их отношения не увенчались успехов. Несколько лет назад стало известно об их разводе, а судебные тяжбы длятся до сих пор.

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Актеры познакомились четыре года назад на съемках фильма "Ривердейл". В одном из интервью Лили призналась, что Коул ее раздражал. Она содрогалась, слыша его голос. Позже выяснилось, что между ними таки пробежала искра и они вместе. Но так или иначе в прошлом году они разорвали отношения.

Кортни Лав и Билли Корган

Кортни Лав известна своим пристрастием к алкоголю и наркотикам. Еще до брака с Куртом Кобейном она встречалась с Билли Корганом, и уже тогда периодически уходила в запой. Билли это очень не нравилось, поэтому об отношениях с Кортни он даже не думал. Но позже они ошарашили поклонников новостью о том, что у них завязались романтические отношения. И хоть продлились они недолго, зато страсти в них было выше крыши.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель

Эти звезды мирового кино также познакомились на съемках. В далеком 1996 году они вместе снимались в фильме "Квартира". На первой встрече Кассель не воспринял модель серьезно и пришел в недоумение от того, что она решила сниматься в кино. А Моника считала его заносчивым и жаловалась на придирки с его стороны. Но со временем они узнали друг друга получше и даже сыграли свадьбу. Вместе они прожили 14 лет, но все равно расстались.

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