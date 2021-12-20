Правда ли то, что влюбленное сердце слепо?

Украинские женщины настолько отдаются отношениям и любви, что порой не замечают очевидных вещей. Со временем они узнают человека получше и понимают, что он совсем не тот, кто им нужен. Но порой происходит это слишком поздно, уже после того, как они остаются у разбитого корыта.

Алина Гросу

Певица Алина Гросу была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым. Однажды он попросил девушку взять паузу в отношениях, и пока она ждала его, он изменял... с женщиной, которая была намного старше его. Позже они развелись. Но, благо, Алина нашла в себе силы идти дальше, и обрела личное счастье с актером Романом Полянским.

Злата Огневич

Певица Злата Огневич несколько раз обжигалась о токсичные отношения с мужчинами. Поэтому решилась прийти на проект "Холостячка", чтобы встретить свою настоящую любовь. В финале шоу она выбрала Андрея Задворного, с которым после проекта была всего полтора месяца. Затем он пришел к ней домой и сообщил, что они расстаются. Злата болезненно переживала их разрыв, но другой участник проекта Макс Тарапата ее поддержал.

Александра Зарицкая

На шоу "Танцы со звездами" Александра Зарицкая рассказала, что счастлива в отношениях со своим бойфрендом. Поэтому для поклонников было шоком то, что влюбленные расстались. Певица поделилась, что причиной их разрыва стал плотный график, из-за которого они практически не виделись. А также экс-бойфренд приревновал ее к партнеру Юрию Мешкову, который недавно снялся в ее новом клипе "Автовідповідач".

TAYANNA

Певица TAYANNA состояла в отношениях с Егором Глебовым, которому родила сына Даниэля. Но, как оказалось, мужчина изменял ей с певицей Ани Лорак, а затем и вовсе ушел от нее к коллеге. В одном из интервью TAYANNA призналась, что сын не очень хочет ездить к папе в Россию.

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская какое-то время встречалась с продюсером Александром Ягольником, который писал для нее песни. Но однажды, когда речь зашла о деньгах, звезда обидела Ягольника. Как-то в программе "ЖВЛ" он рассказал, что ушел тогда от Могилевской, выбросив по дороге помолвочное кольцо. С тех пор они больше не были вместе.

Напомним, как украинские певицы выглядели бы в мужском обличии.

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Автор: Диана Могилевич