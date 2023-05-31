Певица выехала из РФ на фоне полномасштабной войны, которую страна-агрессор развязала против Украины.

Российская певица Земфира Рамазанова, не скрывающая свою антивоенную позицию, получила французское гражданство. Артистка уехала из РФ вместе с Ренатой Литвиновой.

Уже более года они проживают во Франции. Там, по данным российского Telegram-канала SHOT, Литвинова и певица уже открыли новое дело.

"Рамазанова уже около полутора лет живет во Франции с Ренатой Литвиновой. В Париже они учредили компанию в сфере исполнительского искусства "Рената". Рамазанова, по нашей информации, успела получить французское гражданство", - указано в сообщении.

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Сама Земфира информацию о новом гражданстве не подтверждает и не опровергает. На ее странице в Instagram вчера появился лишь новый анонс концертов. Певица планирует выступить в Казахстане.

Что Земфира говорит о войне в Украине

Певица выступила против войны, развязанной Россией в Украине. Она говорит о нашей стране и осуждает путинский режим. На одном из своих концертов Земфира заявила, что каждый день молится, чтобы РФ прекратила войну.

В феврале 2023 года в РФ признали певицу "иноагентом". Вскоре стало известно, что у Земфиры хотят отобрать имущество из-за новой антироссийской песни. В мае этого года стало известно, что певица хочет оспорить свой статус "иноагента".

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