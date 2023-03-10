Артистка выступила против войны, за что у себя на родине была признана "иноагентом" в феврале этого года.

Российская певица Земфира представила новую песню PODNHA. В ироничной композиции артистка высмеяла жалкие попытки кремлевской власти заставить россиян любить родину.

"Мы научим тебя, с*ка родину любить, целовать ее ботинки и подошвы.

Мы научим тебя, с*ка, родину любить: настоящее, грядущее и прошлое.

Мы научим тебя, с*ка, родину любить. Даже если мы с тобой нигде не прошены. Научись, с*ка, родину любить", - спела Земфира.

На такое творчество уже отреагировали в РФ. Депутаты страны-агрессора обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой отобрать у певицы недвижимость и прочее ценное имущество из-за того, что она неуважительно относится к своей стране.

Забрать у Земфиры, которая сейчас живет в Париже, хотят двухкомнатную квартиру на Фрунзенской набережной, нежилое помещение на Магистральной улице, небольшой земельный участок в Башкирии, два особняка, автомобили BMW 325i и Mercedes-Benz C 200 4MATIC.

Кто такая Земфира

Российская певица, которая выступила против войны сразу после 24 февраля. Тогда она поддержала Украину новым клипом "Не стреляйте", где показала бомбежку украинских городов.

С тех пор на каждом своем концерте она напоминает слушателям о страшных событиях, которые ежедневно происходят в Украине по вине РФ.

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