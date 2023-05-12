Для этого звезда, выступившая против войны, обратилась в суд.

Певица Земфира подала иск в суд с требованием отменить ее статус "иноагента" на территории России. Ответчиком по делу выступает Министерство юстиции РФ. Об этом сообщают росСМИ.

"Иноагентом" Земфиру признали в феврале этого года. Россияне заявили, что певица якобы получает финансирование от иностранных организаций за свои антивоенные речи. Также ее обвинили "в открытой поддержке Киева и осуществлении концертной деятельности в недружественных странах".

Следует отметить, что на своих концертах в Европе Земфира часто говорит о том, что в Украине сейчас идет война, развязанная россиянами. Также она выпустила композицию "Не стреляйте" в 2022 году после того, как РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины и начала бомбить мирные города.

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Сразу после 24 февраля 2022 года артистка покинула территорию страны-агрессора. Сейчас она проживает во Франции.

Кто такая Земфира

Земфира - российская рок-певица и автор песен. Она родилась 26 августа 1976 года в Уфе, Россия, и с детства проявляла интерес к музыке. В начале 2000-х годов Земфира стала одной из наиболее влиятельных и популярных исполнительниц в российском музыкальном сообществе.

У Земфиры множество известных песен, которые принесли ей широкую популярность. Среди них "Хочешь?" - дебютный сингл Земфиры, который сразу стал хитом и приобрел широкую известность, "Ариведерчи" - одна из самых популярных песен Земфиры, которая стала настоящим гимном для многих ее поклонников, "Искала" - эмоциональная песня о поиске и самопознании, которая стала хитом и часто исполняется на концертах Земфиры, "Прости меня, моя любовь" - трогательная баллада, ставшая одной из самых известных песен Земфиры, "Ромашки" - энергичная и оптимистичная композиция, которая также получила большую популярность.

Ее музыкальный стиль сочетает в себе элементы рока, поп-музыки и альтернативы, а тексты песен часто отражают эмоциональность, личный опыт и философские размышления.

Напомним, у Земфиры в России хотят отобрать имущество из-за новой антироссийской песни.

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