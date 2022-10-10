Артистка со сцены заявила, что каждый день молится, чтобы ее страна прекратила войну.

Певица Земфира на концерте в Лимассоле (Кипр) высказалась против кровавой полномасштабной войны, подло и цинично развязанной Россией против Украины.

Видео с антивоенной речью исполнительницы опубликовал Телеграмм-канал ЧТД.

"Сегодня 228-й день войны. 228-й день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну", - сказала Земфира со сцены. Видео дня

После этого артистка исполнила песню "Не стреляйте".

Позиция Земфиры по войне РФ против Украины

Ранее российские власти составили "черный список" российских музыкантов, концерты которых признаны нежелательными. А все потому, что они осудили войну в Украине.

Среди неугодных оказались Андрей Макаревич ("Машина времени"), Борис Гребенщиков ("Аквариум"), Валерий Меладзе, популярные рэперы Face и Моргенштерн, а также Земфира. Последняя певица поддержала Украину в нескольких своих клипах, один из которых посвятила Мариуполю.

Вас также могут заинтересовать новости: