Известный украинский интервьюер и журналист Дмитрий Гордон ошеломил своих фанатов - он "зажег" в обнимку со скандальным российским актером Алексеем Паниным в Испании. Встреча артистов взорвала сеть и стала новым поводом для мемов.
В своем Instagram Гордон показал фото с Паниным. Они позировали в обнимку, счастливо улыбаясь.
"Завтра мы с Лешей Паниным зажжем прямо из Испании, где он теперь живет. Не пропустите, будет жарко!", - написал Гордон, анонсируя новое интервью с Паниным.
На фото Гордон и Панин выглядели расслабленно - российский актер выбрал для встречи с журналистом рваные джинсы, которые больше походили на шорты. А сам интервьюер надел смешную футболку с "гавайским" принтом.
Пользователи "забросали" Гордона смешными комментариями. Фанаты шутят и придумывают новые мемы, не забывая напомнить журналисту о скандальном прошлом Панина, который нередко становился звездой сети из-за откровенных видео и странных выходок.
"Дмитрий, Вы с ним на короткой ноге?", "Осторожней с ногами", "Дмитрий, вы штаны Алексею порвали?", "На широкую ногу веселиться будете", "Дмитрий какая порода собак вам нравится?", "У Панина штаны, будто его собака покусала", - комментаторы пестрят шутками, не унимаясь из-за запятнанного прошлого Панина.
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