Телеведущий рассказал о смерти своего дедушки.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал в Instagram фотографию своего покойного дедушки и рассказал, как он умер.

"Мой дедушка Давид, заместитель председателя Киевского горисполкома, то есть, зам мэра Киева. Повешен фашистами в сентябре 1941 года в Киеве. Могилы нет", - написал Дмитрий.

"Наше поколение обязаны истинную историю передавать детям и внукам. Светлая память вашему деду", "Дмитрий, было бы интересно увидеть видео, в котором вы расскажете о своём родовом древе и об их деяниях", "Сочувствую", "Давид - в честь пророка Давида. Видно, что был хороший человек", - пишут пользователи сети.

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Дмитрий Гордон - украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона" и основатель одноименного издания.

Также Гордон является обладателем двух "Золотых кнопок YouTube" за превышающее миллион количество подписчиков на его YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона". Кроме того, он был депутатом Киевского городского совета в период с 2014 по 2016 года.

За свою журналистскую карьеру Гордон записал более 1000 интервью с известными политиками, артистами, поэтами, писателями, художниками, режиссёрами, общественными деятелями, спортсменами и т. д.

Известно, что у него было четыре жены. От первого брака у него есть 29-летний сын Ростислав, от второго брака - 26-летний сын Дмитрий, от третьего брака - 22-летняя дочь Елизавета и 20-летний сын Лев, от четвертого брака с Алесей Бацман - 9-летняя дочь Санта, 5-летняя дочь Алиса и 2-летняя дочь Лиана.

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Автор: Диана Могилевич