Ведущий проводил праздник в Греции, среди гостей там были россияне.

Украинский ведущий Владимир Остапчук оказался в эпицентре скандала. Его заметили на вечеринке с русскими в Греции. Сначала ведущий не комментировал инцидент, однако впоследствии попытался все объяснить.

"Остапчук выехал за границу, чтобы провести день рождения (экс?) жены российского олигарха Юлии Буряк на Миконосе. Буряк - украинка, бывшая жена Одесского медиамагната Артема Вознюка ("Просто Раді.О", "Одесса-Кино"). Еще до полномасштабной войны переехала в Москву и вышла замуж за "воронежского алюминиевого короля" Леонида Арапова, - сообщили в Telegram-канале "Культурная прачечная".

По информации источников, сама Буряк просила гостей не выкладывать Stories с вечеринки. Впрочем, кадры все же "просочились", не все сумели удержать это в тайне. На одном из видео заметили Остапчука, который говорил на русском языке, а также "светских львиц" из РФ.

Остапчук о вечеринке не рассказывал. Впрочем, его избранница все же "засветила" в Stories, что они были в Греции. Впоследствии ведущий заявил, что не знал о россиянах на вечеринке. По словам Остапчука, все организовывал его менеджер, которого уверяли, что Буряк рассталась с российским олигархом.

"Да, на видео я. но я читаю, что пишут - и понимаю, что это заказ на меня, потому что пишут о том, что не является правдой, кроме того, что я там был, и плюс к этому берут это все из головы. Во-первых, заказчица - украинка, из Одессы. Ее муж - так же украинец. Кроме этого, организаторы сообщали, что они, как и гости, донатят миллионы на нашу армию. Я знаю, что бывший муж Буряк из России, но она давно рассталась с ним и не была в России с момента начала полномасштабного вторжения. Праздник проводил на украинском и русском, потому что были гости из Грузии. Если бы я знал перед событием, что там будет кто-то из россиян, я бы не взял эту работу", - прокомментировал скандал Остапчук.

Кроме этого, он показал "культурной прачечной" фрагменты переписки с организаторами и менеджером. Остапчук писал, что его должны были предупредить о россиянах на вечеринке.

По словам артиста, он не стал бы соглашаться на предложение провести вечеринку, если бы знал, кто там будет. Кроме этого, Остапчук заявил, что теперь он должен публично уволить своего менеджера.

Кто такой Владимир Остапчук

Владимиру Остапчуку 38 лет. Он работает ведущим и комиком. Остапчук проводил Евровидение в 2017 году, а также вел несколько талант-шоу. Недавно он развелся со своей второй женой и завязал роман с молодой девушкой.

Впоследствии стало известно, что Остапчук и его новая избранница начали ремонт в доме, который ведущий покупал вместе с бывшей. Кроме этого, эту недвижимость еще "не поделили" в суде.

Вас также могут заинтересовать новости: