Украинский шоумен не видел детей от первого брака почти год.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук недавно побывал в Торонто. Известно, что его первая жена Елена Войченко с детьми Эваном и Эмилией живет в Канаде. Сейчас знаменитость рассказал, смог ли встретиться со своими наследниками во время поездки.

"Да, конечно, виделся. Просто хотелось оставить это для себя", - написал Остапчук в своем блоге. Подробностей встречи с сыном и дочерью он больше не разглашал.

В stories он показал фото, на котором, скорее всего, изображена его дочь. Девочка повернута к камере боком, поэтому ее лица не видно. Судя по всему, снимок сделан в магазине игрушек на отделе с куклами.

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Личная жизнь Владимира Остапчука

Первая жена телеведущего - Елена Войченко. В браке с ней у пары появились сын и дочь. После развода Войченко запретила шоумену общаться с детьми, обвинила его в изменах, а также в том, что он ненадлежащим образом относился к своим отцовским обязанностям.

В 2022 году было еще несколько публичных конфликтов между бывшими супругами, но в итоге все закончилось перемирием.

Второй супругой Владимира стала нотариус Кристина Горняк. Однако в конце 2022 года они развелись. Причину развода знаменитости решили не называть.

Сейчас у Владимира Остапчука начались очередные отношения. Их подробностей шоумен тоже пока не раскрывает.

Также УНИАН писал, что оккупанты разбомбили особый для Остапчука дом в Умани.

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