В Украину приехал известный режиссер Мишель Хазанавичус. Оскароносный француз, который является послом UNITED24, уже показался в Киеве.
Фото режиссера появилось на странице UNITED24 в X (Twitter). Отмечается, что Хазанавичус посещал Украину и раньше. За последние 10 месяцев он дважды бывал в нашей стране, а этот визит - уже третий.
"Впереди напряженные дни, и предстоит сделать много работы для Украины. Добро пожаловать, дорогой Мишель! Спасибо, что ты с нами", - указано в описании к фото Хазанавичуса.
Реакция сети
В комментариях пользователи поблагодарили Хазанавичуса за то, что он поддерживает Украину. Они пишут:
- "Добро пожаловать в Киев"
- "Добро пожаловать в Украину, Мишель! Спасибо, что решили стать послом UNITED24"
- "Украинцы благодарны вам, большое спасибо!".
Кто такой Мишель Хазанавичус
Французский режиссер получил славу благодаря фильму "Артист". Кинокартина получила "Оскар" в 2012 году как "Лучший фильм", сам Хазанавичус был удостоен награды в номинации "Лучшая режиссерская работа".
После деоккупации Изюма он провел аукцион и продал вещи звезд. Благодаря этому режиссер сумел собрать 250 тысяч евро (около 10 миллионов гривень). Известно, что Хазанавичус "пустил с молотка" печатную машинку из личной коллекции Тома Хенкса, косметичку Катрин Денев и многие другие вещи.