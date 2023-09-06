Кинорежиссер из Франции приезжает в Украину уже в третий раз за последние 10 месяцев.

В Украину приехал известный режиссер Мишель Хазанавичус. Оскароносный француз, который является послом UNITED24, уже показался в Киеве.

Фото режиссера появилось на странице UNITED24 в X (Twitter). Отмечается, что Хазанавичус посещал Украину и раньше. За последние 10 месяцев он дважды бывал в нашей стране, а этот визит - уже третий.

"Впереди напряженные дни, и предстоит сделать много работы для Украины. Добро пожаловать, дорогой Мишель! Спасибо, что ты с нами", - указано в описании к фото Хазанавичуса.

Видео дня

Реакция сети

В комментариях пользователи поблагодарили Хазанавичуса за то, что он поддерживает Украину. Они пишут:

"Добро пожаловать в Киев"

"Добро пожаловать в Украину, Мишель! Спасибо, что решили стать послом UNITED24"

"Украинцы благодарны вам, большое спасибо!".

Кто такой Мишель Хазанавичус

Французский режиссер получил славу благодаря фильму "Артист". Кинокартина получила "Оскар" в 2012 году как "Лучший фильм", сам Хазанавичус был удостоен награды в номинации "Лучшая режиссерская работа".

После деоккупации Изюма он провел аукцион и продал вещи звезд. Благодаря этому режиссер сумел собрать 250 тысяч евро (около 10 миллионов гривень). Известно, что Хазанавичус "пустил с молотка" печатную машинку из личной коллекции Тома Хенкса, косметичку Катрин Денев и многие другие вещи.

Вас также могут заинтересовать новости: