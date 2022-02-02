Руководство телеканала, на котором работает актриса, приняло решение тут же отстранить ее от эфиров.

Телеканал ABC News отстранил оскароносную актрису Вупи Голдберг на две недели от участия в программе The View, соведущей которой она является с 2007 года.

Как передает СNN такое решение принял президент канала Ким Голдуин.

"Я незамедлительно отстраняю Вупи Голдберг на две недели из-за ее неверных и причиняющих боль комментариев. Хотя Вупи и извинилась, я попросил ее выделить время, чтобы подумать и осознать эффект ее комментариев. Коллектив ABC News выражает солидарность с нашими коллегами-евреями, друзьями, родственниками и еврейскими сообществами",— сообщил Голдуин.

Причиной стали ее высказывания о причинах холокоста, сделанные в эфире одного из выпусков шоу. Актриса утверждала, что уничтожение евреев в нацистской Германии не было связано с расой.

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Внутри ABC News некоторые сотрудники приняли извинения Вупи Голдберг, в то время как другие потребовали действий.

Голдберг не привыкать к скандалам, поскольку за почти 15 лет работы над программой она сделала ряд комментариев, которые вызвали негативную реакцию.

Как сообщал УНИАН, ранее Вупи Голдберг в эфире ABC News заявила, что холокост был проявлением "бесчеловечности одного человека к другому". Когда ее коллега отметила, что действиями нацистов двигала уверенность в верховенстве белой расы, Голдберг сказала: "Но это две группы белых людей. Так белые поступали с белыми, поэтому разбирайтесь сами с собой". После высказываний актрисы включился переход к рекламной паузе. Госпожа Голдберг дважды извинилась за свои слова: первый раз — в Twitter, а затем — на ТВ.