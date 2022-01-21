Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала о новых достижениях младшего сына Данилы, которому на днях исполнилось 5 месяцев.
Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала новый снимок мальчика. На нем видны лишь ручки, часть лица и тело. Осадчая до сих пор не показывала публике лицо сына.
"Данила Юрьевич стремительно взрослеет. Собираем коллекцию улыбок и первых песен", - говорится в подписи под фото.
Кроме того, в сторис Осадчая разместила еще одно фото, на котором Данила играет вместе со своим отцом - телеведущим, актером и продюсером Юрием Горбуновым.
Напомним, 19 января младшему сыну Осадчей и Горбунова исполнилось 5 месяцев. По случаю этого счастливый отец поделился новыми снимками с сыном.
Стоит отметить, что Осадчая и Горбунов воспитывают двух общих сыновей - Ивана и Данила, а также сына Екатерины от первого брака - Илью.