Сегодня, 19 января, младшему сыну Осадчей и Горбунову исполняется 5 месяцев.

Сегодня, 19 января, в семье популярных украинских ведущих Юрия Горбунова и Кати Осадчей двойной праздник – не только Крещение, потому что их младшему сыну Даниле исполнилось 5 месяцев.

Звездный папа не смог обойти вниманием этот день. По этому случаю он опубликовал в Instagram несколько трогательных фото с малышом.

Ведущие пока не показывают лицо сына публике, поэтому на фотографиях он изображен спиной или боком к камере. Горбунов держал малыша на руках и искренне улыбался.

"Нам сегодня 5 месяцев! Все так быстро! Расти, сыночек, здоровым и счастливым!" - написал счастливый папа под фото.

Напомним, Осадчая и Горбунов воспитывают двух общих сыновей - Ивана и Данилу, а также сына Екатерины от первого брака - Илью.

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