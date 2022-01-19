Праздник супруги провели с размахом в компании звездных друзей и родных.

Известные украинские ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, которые в первые дни 2022 года отдыхали в Таиланде, все же решили вернуться в Украину к Крещенскому сочельнику, который отмечают 18 января.

По этому случаю супруги устроили пышный праздник, а снимками поделились на своих страницах в Instagram.

"Христос крещается! С праздником Крещения! Пусть крещенская вода смоет все невзгоды. Любви и согласия вашим семьям", - написала Осадчая под фото с мужем.

В кадре Катя и Юрий предстали в нежных объятиях. Пара была одета в вышиванки: Горбунов примерил белую рубашку, а Осадчая – вышитое платье, завершив свой образ яркими аксессуарами.

Праздник супруги провели с настоящим размахом. В одном из заведений Киева знаменитости повеселились в окружении близких, а радовала своим пением гостей группа Kazka.

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