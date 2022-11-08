Телеведущая Екатерина Осадчая ведёт проект "Светская жизнь" уже более 17 лет. Некоторые выпуски программы о знаменитостях снимали не только в Украине, но и за границей. После 2014 года Катя перестала ездить в РФ и брать интервью у людей, приближенных к Путину. Сейчас в интервью "Фактам" Осадчая рассказала:
"С начала 2014 года мы больше не снимали "Светскую жизнь" в России. Собственно, с того же года мы почти не общались с российскими звездами, особенно с теми, кто поддерживал аннексию Крыма. Что не так с ними? Просто они россияне. Они отравлены пропагандой, держатся за славу и деньги. И, наверное, это самое главное".
Осадчая добавила, что ей вообще не хочется говорить об этих знаменитостях.
Чем занимается Екатерина Осадчая после 24 февраля
После полномасштабного вторжения РФ знаменитость сначала записывала обращения в попытках достучаться к россиянам, а затем начала волонтерить. Она курирует проект "Пошук зниклих", который помогает искать людей на временно оккупированных или деоккупированных территориях.
Напомним, Осадчая рассказала, почему хочет взять интервью у Лорак и Лободы.
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