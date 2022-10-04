Телеведущая призналась, что хотела и хочет спросить у них о том, как можно жить и молчать о войне в родной стране.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая после 24 февраля стала волонтером и возглавила проект по поиску пропавших, сейчас рассказала, что из журналистики окончательно не уходит. Возможно, в послевоенное время она будет заниматься этим делом так же активно, как и до полномасштабного вторжения.

В интервью ЖВЛ Осадчая призналась, что ей писала Регина Тодоренко. Молчунка отреагировала на эмоциональное видео Кати с обвинениями в адрес звезд, которые не высказались о войне.

"Она мне писала. Писала очень абстрактно, ничего конкретного, несмотря на то, что мои упреки были абсолютно конкретными. В какой-то момент после очередной переписки я поняла, что я просто трачу свою энергию зря. Те, кто промолчал до сегодняшнего дня, все народные, заслуженные артисты и артистки… О них просто нужно забыть и все", - поделилась ведущая проекта "Светская жизнь".

Также Осадчая добавила, что ее не покидает желание пообщаться со Светланой Лободой, которая внезапно "переобулась" после 24 февраля, и с Лорак, которая выбрала Россию.

"Было желание взять интервью у всех тех, кто активно строит свою карьеру в России. У всех. У Светы Лободы, у Ани Лорак, у всех, кто ходит между каплями дождя. Я бы узнала почему молчала, как все происходило, как можно жить и молчать полгода о войне", - рассуждает Екатерина Осадчая.

Полное интервью Екатерины Осадчей

Напомним, ранее Осадчая рассказала, что они с Юрием Горбуновым решили по поводу усыновления детей.

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