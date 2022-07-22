Телеведущая пообещала познакомить зрителей со своей командой.

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины, телеведущая Екатерина Осадчая создала проект "Пошук зниклих". Он помогает оперативно распространять информацию о пропавших гражданских. Задумка уже показала свою эффективность. Сейчас звезда решила раскрыть больше деталей.

Так, Катя призналась, что над проектом сейчас работают 80 волонтеров. В ближайшем будущем Осадчая планирует познакомить их со зрителями.

"Бежать и не останавливаться. Скоро 5 месяцев, как мы ежедневно совершенствуем поиск пропавших. С нами работают около 80 волонтеров, мы ежедневно сталкиваемся с чем-то новым, учимся и снова бежим. Я познакомлю вас с нашей командой и тем, как мы работаем, все это время просто не находилось минуты. Да и казалось, что все это не так интересно, но получаю много вопросов, поэтому начну рассказывать в сторис. Следите", - анонсировала телеведущая.

Напомним, "Найти своих" - это масштабный социальный проект Екатерины Осадчей и телеканала 1+1, который помогает украинцам найти близких, с которыми потеряли связь из-за вторжения РФ на территорию Украины. Каждое утро в "Сніданке" можно увидеть, кого украинцы ищут, и истории тех, кому уже посчастливилось найти своих родных.

Для того чтобы подать заявку на поиск человека, нужно написать в чат-бот @UKRescueBot, который можно найти в "Закрепленных сообщениях" телеграмм канале "Поиск пропавших" по ссылке.

Когда данные о человеке с нужной фамилией будут появляться в телеграм-канале, вы получите автоматическое сообщение от бота. Если вы ищете человека в телеграмм канале, то воспользуйтесь поиском не только по фамилии, но и при помощи хэштэгов с названием населенного пункта. Например, #Буча, #Ирпень, #Мариуполь.

Также искать родных можно по спискам, которые команда проекта формирует самостоятельно на основе данных от волонтеров и ТРО и др. Эти списки доступны за хештегами #списки, #эвакуация. Если у вас есть информация о потерянных людях, ее можно отправить на e-mail poshuk.war@gmail.com эта информация будет обработана и передана родным. Остерегайтесь мошенников, которые могут звонить и требовать деньги за информацию о ваших родных!

Также возможно подать заявку на поиск через сайт проекта.

Присоединяйтесь к народному поиску, просматривайте обновления ленты в телеграмм канале "Поиск пропавших", ведь любая информация может стать полезной для поиска потерянных украинцев. Также ищите проект "Найти своих" в Instagram.

Недавно телеведущая объявила о сотрудничестве проекта "Найти своих" с Национальной полицией Украины и Национальным информационным бюро, запущенным Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Сотрудничество имеет цель сделать поиск пропавших украинцев еще более эффективным.

Напомним, проект "Найти своих" занимается поиском исключительно гражданских. Национальное информационное бюро создало горячую линию с номером телефона 1648, позвонить на которую можно сообщить информацию о человеке, которого ищете.

Смотрите проект "Найти своих" в общенациональном марафоне "Єдині новини" каждый понедельник в 21:30 и ежедневно в "Сніданку з 1+1" с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10: 00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube.

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