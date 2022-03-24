Звезда "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" поддерживает Украину и просит о помощи для украинцев.

Известный британский актер, звезда фильма "Пираты Карибского моря" Орландо Блум в рамках программы UNICEF находиться в Молдове, где поддерживает и помогает украинским семьям, которые вынуждено стали беженцами из-за полномасштабного вторжения РФ.

Об этом посол доброй воли UNICEF Блум сообщил в своем Instagram.

"С началом войны в Украине чуть ли не каждую секунду ребенок становится беженцем. Я в Молдове с UNICEF, встречаюсь с семьями, которые были вынуждены бросить все в поисках безопасности", - написал актер.

Отметим, Молдова приняла и приютила практически 400 тысяч беженцев из Украины.

Актер он призвал и других людей оказывать посильную помощь украинским детям.

"Детям в Украине и за ее пределами нужна вся помощь, которую вы можете оказать", - отметил Блум.

Напомним, в апреле 2016 года Орландо Блум приезжал на Донбасс, чтобы встретиться с украинскими детьми. Несмотря на то, что его визит держали в секрете, эта новость быстро разлетелась. Тогда он посетил несколько школ и детских садиков, которые были разрушены в ходе военного конфликта.

Так же Орландо Блум посетил Святогорск, Краматорск, Славянск, Мариуполь, Киев и Харьков. В рамках поездки актер пообщался с пострадавшими детьми, с удовольствием играл с ними, а после провел несколько встреч с психологами и учителями.

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