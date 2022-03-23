Астафьева помогает киевлянам - ездит в разные районы города готовить.

Звезда украинского Playboy и кино Даша Астафьева рассказала, как переживает войну в Киеве.

Как пояснила модель в эфире украинского телевидения, прячась в укрытиях, засыпает в 3-4 часа утра. Актрису волнуют рассказы людей, которые собственными глазами видели смерть родных или были вынуждены покинуть свой дом.

"Появилась женщина несколько дней назад. Говорит, что звонила мать из погреба. В Дымерке выжигают почти полностью село... Говорит, у них там в доме кот закрыт. Вся жизнь осталась, мы ничего не успели забрать. Стирают просто с лица земли", - делится Астафьева.

Когда что-то происходит не по графику - украинку это тоже смущает: "Сложно. Ты во время войны привыкаешь к одному и тому же".

"Просыпаюсь где-то в 8:00. Веду собак гулять по центру. В это же время хожу и раздаю бабушкам и дедушкам деньги. Потому что очень много страшных историй наблюдала. Бабушка в кормушке выбирает крошки хлеба. Никогда в жизни этого не забуду. А вчера вечером ухожу - просто два одуванчика. Идут без двадцати восемь вечером, знают же, что комендантский час. Я говорю: Куда вы идете, товарищи? Они - мне: хотим успеть на Борщаговку к восьми. Я говорю: вы никак не успеете. Быстро вызываем такси. Я разменяла, сделала такие стопочки по тысячи гривень - думаю, ну им точно надо", - рассказала модель.

Астафьева помогает защитникам и гражданским – ездит в разные районы города готовить: "В начале войны слышала, что на кухню нужны помощники, потому что некому резать, чистить. Я подумала - пойду, помогу. Ну, пойду помою полы. Разрешат чистить, резать – так было несколько дней. А потом села чистить картошку. Сейчас днем - мешок-два".

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