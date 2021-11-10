Поклонники певицы обратили внимание на то, как она становится все больше похожа за звездную мать.

Российская певица Кристина Орбакайте поразила подписчиков в соцсети новым фото, на котором четко видна ее схожесть со звездной матерью - Аллой Пугачевой. Ранее Пугачева похвасталась успехами дочери, но все обратили внимание на ее ноги.

На своей странице в Instagram 50-летняя Орбакайте показала свое фото в телом пуховике с капюшоном и природой на заднем фоне.

"То берёзка, то рябина, куст ракиты над рекой…", - написала она.

В комментариях пользователи сразу обратили внимание, насколько Орбакайте становится все больше похожа внешне на Пугачеву.

"Ой, тут Вы копия мама", "Как же вы становитесь на Маму похожа", "Кристина, Вы очень похожи с мамой", "Я подумала, что это мама", "Вы здесь похожи на Аллу Борисовну", "Я с первого взгляда сразу Алла Борисовна , со второго взгляда Кристина", "Как похожи с мамой на этой фотографии", - идет речь в многочисленных комментариях.

Ранее Орбакайте показала свою подросшую дочь Клавдию Земцову. Девочке 9 лет, она очень похожа на свою мать и выглядит весьма скромной.

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Автор: Виолетта Орлова