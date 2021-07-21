9-летняя Клавдия Земцова растет копией своей известной матери.

Старшая наследница Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала свою подросшую дочь Клавдию Земцову. Девочке 9 лет, она очень похожа на свою мать и выглядит весьма скромной.

Снимком внучки Пугачевой Орбакайте поделилась на своей странице в Instagram.

На фото дочь Орбакайте позирует в белых шортах-бермудах и милой детской футболке без рукавов. Девочка открыто улыбается на камеру. Заметно, что ребенок рад прогулке с матерью.

Фанаты отметили не только приятный внешний вид внучки Пугачевой, но и то, как она похожа на свою мать. Девочка растет довольно высокой и стройной. У нее ровные ноги и хорошая осанка. Редкий снимок быстро "разлетелся" по фанатским пабликам, где собрал массу комплиментов в адрес Земцовой.

"Мамины ножки", "стройная фигурка", "растет модель", "копия мамы", "какая милашка", - фанаты оценили снимок дочери Орбакайте положительными комментариями.

Орбакайте нечасто показывает фото своих детей. Певица предпочитает ограждать наследников от излишнего внимания прессы, чего не скажешь о ее матери - Алле Пугачевой. Примадонна и ее муж Максим Галкин регулярно публикуют фото своих общих детей - маленьких Лизы и Гарри.

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Автор: Иван Бойко