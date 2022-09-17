Опухшую от бесконечных уколов красоты певицу показала россйская журналистка.

Опальная певица Ани Лорак, которая до сих пор молчит о полномасштабной войне РФ против Украины, вернулась из Европы после провального тура. Однако артистка приехала не на родину, а снова отправилась в Москву.

Сама Лорак не афиширует возвращение в РФ и не спешит восстанавливать свою страницу в Instagram, однако скандальная российская журналистка Алена Жигалова "засветила" опальную артистку на видео.

Судя по всему, Лорак планирует дать ей интервью. Жигалова назвала певицу "дивой", а та расплывалась в улыбке и кивала головой. В комментариях россияне принялись хвалить "молчунью" за возвращение в РФ. Однако украинцы четко высказали свою позицию и снова напомнили Лорак, что после такого циничного поведения ей не стоит ждать любви от граждан страны, которую та когда-то называла родиной.

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"Дива местного разлива", "Там и сиди, предательница!", "Там ей и место, в Украине ей никогда не будут рады", - написали комментаторы.

Также певице "досталось" из-за ее внешности. Судя по видео, лицо Лорак заметно опухло. В комментариях отметили, что певица "плывет" из-за постоянных уколов красоты.

Не так давно Лорак вдруг вспомнила о своих достижениях в Украине. Однако она это сделала не просто так, а для анонса своего концертного тура по Германии и Чехии. Но это не помогло певице "отмыться". Вскоре стало известно, что в Европе один за другим сорвались ее концерты.

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