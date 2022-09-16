Украинская диаспора не хочет видеть Лорак на концертах в Европе.

Опальная певица Ани Лорак анонсировала несколько концертов в Европе, но, как оказалось, ей там не рады.

Об этом сообщает 24 канал.

Уже отменен ее предстоящий концерт в Праге. А жители Гамбурга 17 сентября планируют устроить протест. На это повлияла украинская диаспора, которая против выступлений предательницы Лорак в Европе.

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Кроме того, уже нет и афиш с концертами Лорак. Украинцы, проживающие в Европе, отмечают, что не хотят видеть Лорак, так как она умалчивает убийственную войну в Украине и геноцид украинского народа.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения России в Украину Лорак в своих социальных сетях написала "Нет войне!", а потом замолчала более чем на полгода. Более того, знаменитость удалила свою страницу в Instagram, очевидно, из-за волны негативных комментариев с осуждением ее позиции относительно полномасштабного вторжения России.

Кроме того, Ани Лорак, которая умалчивает полномасштабную войну РФ против Украины и живет и работает в России, для осеннего тура по Германии и Чехии вспомнила свои украинские достижения.

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