Последнюю украинскую награду общенационального уровня певица получила в 2013-м.

Певица Ани Лорак, которая умалчивает полномасштабную войну РФ против Украины и живет и работает в России, для осеннего тура по Германии и Чехии вспомнила свои украинские достижения.

На этот момент обратил внимание проект "Музвар". Журналисты отметили, что в анонсе своих концертов за рубежом артистка почему-то не написала о многочисленных российских наградах - "Золотых граммофонах" и тарелках от МУЗ ТВ.

"Для справки: последнюю украинскую награду общенационального уровня певица получила в 2013-м. Чего только не вспомнишь, чтобы заработать деньжат. Может, еще часть средств с билетов пойдут на ВСУ? Ани, удивите нас", - говорится в сообщении "Музвара" в Телеграм-канале.

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Напомним, в начале полномасштабного вторжения России в Украину Лорак в своих социальных сетях написала "Нет войне!", а потом замолчала более чем на полгода. Более того, знаменитость удалила свою страницу в Instagram, очевидно, из-за волны негативных комментариев с осуждением ее позиции относительно полномасштабного вторжения России.

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