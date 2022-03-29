Блогер высказался относительно стриптизера Тарзана, который начал жаловаться на невозможность приобрести брендовое белье.

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину. Из-за вторжения многие мировые компании ввели санкции и прекратили свою деятельность на территории страны-агрессора. Российские публичные люди массово начали жаловаться в своих блогах на то, что многие товары исчезли с рынка.

В частности, стриптизер и муж Наташи Королевой Тарзан пожаловался подписчикам на то, что больше не сможет приобрести брендовые трусы. Его слова прокомментировал украинский блогер и телеведущий Алексей Дураков в интервью "ЖВЛ".

"Очень смешно было с Тарзана. Тарзану стали забрасывать, что он больше не сможет покупать трусы Gucci. И он такой: "я офицер запаса русской армии. Вы что, думаете, что я буду переживать из-за трусов Gucci?". Тарзан, который за деньги раздевается перед пожилыми женщинами где-то в Саратове там. Было очень смешно. Они все жалкие. Меня не бомбит от них.

Сейчас такое время, что никогда до того и никогда после для селебрити не было и не будет возможности по-настоящему войти в историю. Так войти, чтобы через 10 лет улицу называли их именем, чтобы в школе рассказывали об их поступках. А вместо этого они рассказывают, что смогут прожить без трусов", - сказал Дурнев.

Алексей рассказал, что в первые дни после того, как РФ начала массово бомбить украинские города, он пытался связаться с коллегами из России, чтобы как-то объяснить ситуацию и заручиться поддержкой. Но ответа почти не было - большинство проигнорировали обращение.

Напомним, Дурнев высказался по поводу опальной телеведущей Регины Тодоренко, которая живет в РФ и молчит о войне в Украине.

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