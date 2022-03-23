Он заявил, что Украина никогда не простит Тодоренко за молчание.

Украинский шоумен Алексей Дурнев высказался по поводу опальной телеведущей Регины Тодоренко, которая живет в РФ и молчит о войне в Украине.

Дурнев в эфире российского канала "Популярная политика" предположил, что она может молчать о войне из-за боязни "режима" президента России Владимира Путина. При этом он уверенно заявил, что Украине не простит Регине ее молчание.

Отметим, Тодоренко родилась в Одессе, там сейчас проживают ее родители.

"Она где-то на день пятый-шестой (войны в Украине, – ред.) выложила в сториз пост с выбором: что бы ее подписчики хотели выбрать – мастер-класс по финансам или разбор ее гардероба. Это в тот момент, когда в Одессе памятник Дьюку обложили мешками с песками и заминировали пляжи. В Одессе к тому же продолжают жить ее родители", – возмутился Дурнев.

Также Дурнев рассказал о переписках с российскими друзьями, которые также из-за вероятной боязни агрессора Путина, контролируют каждое свое слово.

По его словам, друзья могут ему что-то написать, а затем сразу удаляют, чтобы эти сообщения не хранились ни в мессенджерах, ни в телефонах.

"Там просто из разряда: "Я не знаю, что делать". Стирает. "Я бы хотел уехать, но не знаю, как". Стирает", - сказал шоумен.

Напомним, ранее Алексей Дурнев рассказал, почему россияне терроризируют его родной Мариуполь.

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