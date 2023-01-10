По его словам, он при каждом удобном случае ее "топит".

Украинский артист Павел Зибров разочарован позицией Таисии Повалий относительно войны в Украине. Певец рассказал, что они дружили 28 лет, но он даже представить не мог, что Повалий будет выступать на кремлевских концертах в то время, как Россия бомбит ее родную Украину.

"После 2014 года отношения пошли вниз. Мы поняли, что они там сидят, работают на всех концертах. Риторика не очень хорошая об Украине. А 9 мая… Концерт из "Кремлевки" – в погонах все генералы, полковники, и Тая выходит петь песню "Рідна мать моя". У меня слезы на глазах и ком в горле. Думаю: "Что ты делаешь?" Ну, сказала бы уже, что пальчик сломался или с горлом что-нибудь. Соври, но не делай этого. Это же смотрит весь мир", - сказал Зибров в интервью Григорию Решетнику.

Он добавил, что первое время всячески пытался достучаться до Повалий и ее мужа, продюсера Игоря Лихуты, но это все оказалось бесполезным. Поэтому Зибров решил "мочить" их при каждом удобном случае.

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"Российским артистам – Лепсу, Киркорову, Баскову – отменили концерты по всему миру. Они наконец-то сидят у себя в осаде. А у Повалий остался паспорт Украины, которую она ненавидит. Ездят себе в Вену, куда угодно! Их пропускают, дают билеты. И сразу же становятся "украинцами", "патриотами"… Вот за это мне обидно", - сказал Зибров и выразил желание, чтобы у всех предателей отобрали украинские паспорта.

Напомним, недавно Таисия Повалий на концерте в России исполнила украинскую песню "Червона рута". Такой циничный поступок не остался без внимания - об этом высказалась и Маша Ефросинина.

"Я никогда не думала, что от стыда за действия другого человека меня может тошнить!" - написала телеведущая.

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