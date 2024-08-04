Он считает, что певица совсем другая.

Украинский продюсер Михаил Ясинский прокомментировал скандалы вокруг певицы Кристины Соловий.

По словам мужчины, артистка является настоящей рок-звездой, а ее сценический образ абсолютно противоположный.

"Это очень сложно, потому что среда, в которой формировался ее музыкальный стиль, скажем, репертуар, ее путь творческий, он не соответствует ее внутреннему состоянию. Она рок-звезда на мой взгляд, она хулиганка. Совсем не такая, какой ее сделала среда, в которой она росла, делала свои первые песни, нашла своего продюсера, который ей сделал очень-очень крутые песни, открыл Украине ее необычайно красивый голос, но она другая. И не только матерится, там есть у нее еще скандалы с женатым мужчиной, история с церковью, заявление с Ефросининой", - сказал Ясинский в интервью Славе Демину.

Продюсер подчеркнул, что со временем она может измениться, однако из-за этого Соловий может потерять свою популярность.

"Ей или надо поддерживать образ, но оно как-то не складывается, или надо от него избавиться и сказать: "Все, я другая". А это надо идти на определенные жертвы. Это может не зайти на большую аудиторию... Успех, узнаваемость, популярность могут исчезнуть", - добавил он.

Что известно о скандале с Кристиной Соловий

Недавно Кристина выступила с концертом в Черноморске. Соловий со сцены спросила у поклонников, какое название было у города до переименования и назвала его "х*йн*й". За такое поведение во время выступления правоохранители составили админпротокол на артистку за хулиганство. Ей грозит штраф или общественные исправительные работы с отчислением 20% заработка, или 15 суток административного ареста. Но сама Соловий отнеслась к этому инциденту с иронией.

Напомним, ранее писатель Сергей Жадан отреагировал на скандальную ругань Кристины Соловий в Черноморске.

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