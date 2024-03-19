Она решилась рассказать об этом в сети.

Самая младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур - Таллула Уиллис - рассказала о своей серьезной болезни.

На своей странице в Instagram она опубликовала архивное видео с отцом, где он держит ее маленькой на руках. 30-летняя дочь актера подписала это так:

"Скажи мне, что ты аутист, не говоря, что ты аутист".

Видео дня

Такая подпись обеспокоила подписчиков и они начали активно писать комментарии под публикацией. Многие выразили слова поддержки и благодарили, что девушка нашла в себе силы этим поделиться со всеми.

Позже дочь Брюса и Деми отметила, что узнала о своем аутизме летом прошлого года. На фоне того, что вся семья сейчас озабочена здоровьем ее звездного отца, у которого диагностировали неизлечимую лобно-височную деменцию, такая новость о своем состоянии сильно шокировала девушку.

"На самом деле это первый раз, когда я публично поделилась своим диагнозом. Узнала летом 2023 года и это изменило мою жизнь", - написала Туллула.

Как сейчас она чувствует себя и где находится - дочь Уиллиса и Мур не уточнила.

Напомним, ранее дочь Брюса Уиллиса показала фото тяжелобольного отца.

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