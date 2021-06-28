Певица показала фото / instagram.com/polyakovamusic/
Украинская певица Оля Полякова опубликовала на своей страничке в Instagram фотографии с отдыха.
Так, звезда предстала в кадре в красном раздельном купальнике, который идеально подчеркнул ее стройную фигуру. Также она надела солнцезащитные очки и бейсболку. При этом Полякова не обошлась без фото в пикантных позах.
"На улице и так жарко, а она ещё подогревает", "Невероятно красивая женщина", "Афродита", "Очень горячо", "Все фото яркие", - пишут поклонники в комментариях.
Певица показала фото / instagram.com/polyakovamusic/
Певица показала фото / instagram.com/polyakovamusic/
Певица показала фото / instagram.com/polyakovamusic/
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