Ведущий отметил, что Новый год - это семейный праздник, который важно встречать с близкими.

Известный украинский ведущий и капитан шоу "Я люблю Украину" Александр Педан рассказал, с кем в этом году будет встречать Новый год. Шоумен отметил, что несколько последних лет он не работает в этот день и пытается проводить время с родными.

Знаменитость поделился, что декабрьские праздники будет отмечать в тесном семейном кругу. На Рождество в Киев приедет его дочь Валерия с парнем Даней, ведь именно дети создают главное праздничное настроение в звездной семье. С тех пор как повзрослел сын Марик, ведущий отказывается от работы в Новый год. Поэтому 2025-й будет встречать дома.

"Раньше я много работал в новогоднюю ночь. Наверное, до того момента, когда Марик повзрослел и захотел праздновать. Поэтому последние пять лет я уже не работаю в новогоднюю ночь. Считаю это семейным праздником и мне очень комфортно и классно встретить его дома. После многих лет работы, когда я впервые встретил его в кругу семьи, я понял, насколько мне этого не хватало. Поэтому в этом году на праздники будем дома", - рассказал телезвезда.

За праздничный стол в семье Педана будет отвечать жена Инна, а за развлекательную программу - он сам. Ведь в этом году к их традициям 31 декабря добавится еще одна - семейный просмотр новогоднего выпуска шоу "Я люблю Украину".

"В этом году на телевизоре у нас будет новогодний выпуск "Я люблю Украину". Я думаю, что он будет идеальным выбором для просмотра в новогодний вечер. Во-первых, он очень интересный, веселый, позитивный и об украинских традициях. Там будет много приятных звезд, поэтому его можно смотреть и играть вместе с нами", - добавил ведущий.

Смотрите на телеканале ТЕТ 31 декабря в 18:00 и встречайте Новый год с проектом "Я люблю Украину" и любимыми звездами - Педаном, Юрием Ткачом, Ксенией Мишиной, Дарьей Квитковой, Евгением Клопотенко, Александрой Машлятиной, Фимой Константиновским. А также знаменитыми экстра-игроками, появление которых станет сюрпризом даже для капитанов. Включайте незабываемую атмосферу праздника вместе с ТЕТ.

Напомним, ранее Александр Педан рассказал об общении с Сергеем Притулой после завершения их сотрудничества. По его словам, они до сих пор дружат.

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