Она также призналась, готова ли ее продать.

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала о самой дорогой вещи в ее гардеробе.

Артистка призналась, что раньше любила ходить в брендовой одежде и тратить на нее большие деньги. Но сейчас, по ее словам, все изменилось.

"Это было со мной, когда у меня был богатый муж и мне было 25 лет. Я этого так наелась, что теперь, как роскошная женщина, могу позволить себе надеть абсолютно простую вещь и чувствовать себя на миллион долларов. Потому что мой миллион долларов должен быть на моем счету, а не на мне", - отметила звезда в комментарии для проекта "Что ты Киев".

Однако Полякова добавила, что имеет одну очень дорогую вещь в гардеробе. Ею оказалась шуба из натурального меха от итальянского бренда Valentino.

"Это шуба от Valentino. Стоила 96 тысяч евро... Это глупость! Потому что ты понимаешь, что на тебе квартира! И она даже не греет, ведь она из стриженой норки, очень тоненькой".

По словам артистки, однажды она ее решила надеть на красную дорожку, когда в Украину приезжал актер Ален Делон. Тогда Оля, которая была беременной второй дочкой, сильно замерзла и заболела. После той ситуации певица поняла, что деньги не греют.

Кстати, сейчас она не против продать брендовую шубу и задонатить сумму украинским защитникам.

"Ее не купят за такие деньги, но я готова продать и эти деньги отдать на помощь армии, потому что я сейчас не ношу натуральный мех", - добавила Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова рассекретила самый желанный подарок для Тины Кароль.

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