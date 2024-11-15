Певица получила синяки на руках и спине.

Украинская певица Оля Цибульская поделилась с поклонниками неприятной новостью: утром 15 ноября она попала в несчастный случай в собственном доме. Звезда рассказала об инциденте в сторис Instagram, где также показала синяки, полученные в результате падения.

"Самое страшное то, что это произошло дома в 5 утра. И я была в таком болевом шоке, что даже не могла плакать", - призналась Оля.

Как объяснила певица, она проснулась от звука, похожего на сирену воздушной тревоги. Бросившись к своему сыну Нестору, чтобы забрать его с кровати в безопасное место, Оля упала на лестнице. В результате падения она получила многочисленные синяки на спине, руках и ногах.

Видео дня

"Спина синяя. Руки синие. Ср*ка синяя", - констатировала Цибульская.

Несмотря на боль, Оля отметила, что не плакала. Она объяснила это тем, что "когда-то запретила себе плакать", считая свою боль не стоящей внимания, особенно в такое сложное время для страны.

"Разве можно плакать той, кто должен держать дух людей?", - поделилась своими мыслями певица.

Поклонники выразили свою поддержку Оле Цибульской и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Несмотря на травмы, певица остается оптимисткой и продолжает активно работать над новыми проектами.

Напомним, Оля Цибульская честно рассказала о своем весе.

Вас также могут заинтересовать новости: