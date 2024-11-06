Она подчеркнула, что пока не в идеальной форме.

Украинская певица Оля Цибульская призналась, сколько весит сейчас.

Об этом 38-летняя артистка решила написать в своем Instagram. В частности, сначала она опубликовала фото с новой фотосессии. Оля поинтересовалась насчет веса у своих подписчиков и сама откровенно написала о цифре, которую видит на весах.

"Какой твой осенний вес? Мой 69 кг. Не страшно, когда я полная. Страшно, когда я пустая", - написала Цибульская.

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К слову, на снимках Оля позировала в атласном платье, которое дополнила вязаным легким свитером. Также она сделала акцент на губах, накрасив их красной помадой.

Реакция подписчиков

Подписчики исполнительницы засыпали ее комплиментами и писали, сколько сами весят сейчас.

"Вы такая красивая и сексуальная, что аж слова нельзя подобрать"

"Оля такая смелая и откровенная! Это очень ценно"

"Вы просто невероятный пример красоты и женственности"

"Мой вес сейчас 75, хотя мне хорошо, когда 65".

К слову, Цибульская в ответ на комментарий одного из подписчиков, рассказала о каком весе мечтает. Она призналась, что идеальной цифрой для нее была бы 53-55 килограммов.

Напомним, ранее Оля Цибульская заявила о своем желании воевать.

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