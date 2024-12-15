Певица отметила, что они с дочкой каждый день на связи.

Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась подробностями о жизни своей старшей дочери Антонины Паперной. Как известно, ее внуки и старшая дочь проживают на территории страны агрессора.

"Мы каждый день на телефонной связи. Не одна я в таком положении - миллионы людей мечтают обнять своих близких. Смотрю, как растут внуки, по видеосвязи. Безумно быстро взрослеют - им уже семь и четыре года. Что говорить, очень хочется встретиться. Дай Бог, чтобы наступил мир в Украине - и я обняла своих детей. С Тоней мы очень близки. Она моя самая близкая, самая любимая, самая прекрасная. Мой первенец. Тонечка - это моя душа, как и Анечка", - рассказала Сумская в интервью oboz.ua.

Сумская отметила, что хотя они ежедневно общаются, но с начала полномасштабной войны не виделись. Она наблюдает за ростом внуков только через видеосвязь.

Видео дня

Как признается актриса, ее дочери эмоционально трудно переживать войну и разлуку с родными.

"Как ей живется? Воспитывает детей, где-то снимается, но я ничего об этом не знаю, честно. О работе мы не говорим. А о том, что у нее внутри, знаю - ей тяжело. Как и всем, кого эта страшная война разлучила с родными", - призналась актриса.

Напомним, Ольга Сумская рассказала о карьерных амбициях дочери.

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