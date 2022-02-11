Ольга Сумская / фото instagram.com/olgasumska
Известная украинская актриса Ольга Сумская опубликовала несколько семейных фото из своего архива.
Снимками артистка поделилась в Instagram-сторис.
На одном из фото она запечатлена еще ребенком со своим отцом на Хортице. А на втором снимке актриса со своей старшей сестрой Натальей Сумской.
"С Наташей, 1977 год", – подписала она фото.
Ольга Сумская с отцом / фото instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская с сестрой / фото instagram.com/olgasumska
Стоит отметить, что Ольга Сумская нередко делится семейными фото прошлых лет. Недавно она показала целую подборку снимков из детства в Запорожье.
Также она публиковала редкие фото с мужем, сделанные во время празднования их первого Нового года вместе 25 лет назад.