Актриса часто делится архивными снимками.

Известная украинская актриса Ольга Сумская опубликовала несколько семейных фото из своего архива.

Снимками артистка поделилась в Instagram-сторис.

На одном из фото она запечатлена еще ребенком со своим отцом на Хортице. А на втором снимке актриса со своей старшей сестрой Натальей Сумской.

"С Наташей, 1977 год", – подписала она фото.

Стоит отметить, что Ольга Сумская нередко делится семейными фото прошлых лет. Недавно она показала целую подборку снимков из детства в Запорожье.

Также она публиковала редкие фото с мужем, сделанные во время празднования их первого Нового года вместе 25 лет назад.

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