Актриса рассказала, как проводила детство в Запорожье.

Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась приятными воспоминаниями из детства, показав фото, на которых ей 14 лет.

Целую серию снимков она опубликовала в своем Instagram.

"Мои 14… Запорожье… Зимой папа сам заливал каток во дворе возле нашего дома, и мы гоняли на простых, мальчиковых коньках… Как я тогда мечтала о фигурных! Мое счастливое детство", – вспомнила артистка.

По словам актрисы, фото делал ее отец – Вячеслав Сумской.

"Оля, вы наша гордость", "Какая красота, родные места", "Какая красивая", "Большой привет из Запорожья", "Класс, даже представила, как этот было", "Младшая дочка так похожа на вас", "Ольга в любом возрасте прекрасна", "Мы тоже дома сами заливали каток, строили крепость из снега. Домой не загонишь. А сейчас детей на улицу не выгонишь", – отреагировали подписчики.

Читайте также55-летняя Ольга Сумская раскрыла секрет шокирующего похуденияРанее Ольга Сумская показала редкие фото с мужем, сделанные во время празднования их первого Нового года вместе 25 лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: