На семейном празднике не было старшей сестры Ольги - Натальи Сумской.

Известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поздравила мать с днем рождения, опубликовав несколько фото с празднования.

Снимки появились накануне на ее странице в Instagram.

"Самые счастливые мгновения жизни... Празднование 88-летия нашей мамочки, Анны Ивановны! Многая лета, родненькая! Моя душа, моя вселенная! Семья в объятиях любви! Спасибо сердечно всем вам, друзья за теплые поздравления! С праздником!" , - написала Сумская.

На кадрах можно увидеть, что на праздновании ее дочерей и мужа - актера Виталия Борисюка.

В комментариях многих поклонников Сумской озадачило отсутствие на празднике родной сестры Ольги - Натальи Сумской. Ранее Наталья рассказывала, что они с сестрой почти не общаются из-за разных политических и жизненных взглядов. "Почему без Наталки?", "Искренние поздравления. Только Натальи не хватает в семейном кругу", "А где же Ваша старшая сестра почему ее нет", "А где же Наталья?",- говорится в комментариях.

Ранее Ольга Сумская в купальнике станцевала перед мужем-именинником.

Ольга Сумская: творчество и личная жизнь

Ольга Сумская родилась в актерской семье, поэтому с легкостью поступила в театральный университет.

Впервые она снялась в 1983 году в фильме вечера на хуторе близ Диканьки. Ей досталась роль барышни.

Ольга Сумская - успешная актриса театра и кино.

У знаменитости есть две дочери - 31-летняя Антонина и 19-летняя Анна. Первая дочь родилась в первом браке от актера Евгения Паперного. Несмотря на рождение ребенка, пара развелась. Только во втором браке с Виталием Борисюком она обрела счастье. В этом году супруги отпраздновали серебряную свадьбу.

Автор: Виолетта Орлова