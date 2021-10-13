Ольга Сумская редко экспериментирует со своей внешностью.

Легендарная украинская актриса Ольга Сумская присоединилась к съемкам новой картины "Любовь и блогеры". Создатели фильма, телеведущий Владимир Остапчук и блогер Евгений Таллер, обещают, что украинцы останутся под впечатлением. Также среди актеров можно заметить: Екатерину Кистень, Назара Заднепровского и многих других.

Читайте такжеДисквалифицированная после скандала "Мисс Украина 2018" хочет вернуть себе титул (видео)55-летняя Сумская признается, что сразу приняла предложение, она верит в успех этой ленты. Более того, ей досталась роль директора клуба. Знаменитость в своем микроблоге показала, как выглядит ее героиня.

Актриса позировала в экстравагантном наряде с глубоким декольте. В дополнении экстравагантного образа - парик и яркий макияж.

"Повезло, так повезло! Директор клуба города КАГАПЛИК - Госпожа Тамара! Всем добра!", — подписала видео Ольга Сумская.

Многие поклонники отметили, что актриса напоминает Ирину Аллегрову, которая знакома всем благодаря своей пышной шевелюре: "ОЛЕЧКАААА АГООООНЬЬЬЬ", "Непревзойденная", "Ну шик, блеск, красота", "Аллегрова", "В этом образе можно заменять на сцене Ирину Аллегрову!".

Ольга Сумская: творчество и личная жизнь

Ольга Сумская родилась в актерской семье, поэтому с легкостью поступила в театральный университет.

Впервые она снялась в 1983 году в фильме Вечера на хуторе близ Диканьки. Ей досталась роль Панночки.

Ольга Сумская – успешная актриса театра и кино.

У знаменитости есть две дочери – 31-летняя Антонина и 19-летняя Анна. Первая дочь родилась в первом браке от актера Евгения Паперного. Несмотря на рождения ребенка, пара рассталась. Только во втором браке с Виталием Борисюком она обрела счастье. В этом году супруги отметили серебряную свадьбу.

Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Каролина Гайдук