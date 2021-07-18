Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала в Instagram видео, на котором танцует перед своим супругом Виталией Борисюком.
Так, в кадре Ольга предстала в купальнике и парео, а также она надела повязку на голову и солнцезащитные очки. В таком образе она исполнила танец для супруга в честь его дня рождения. Известно, что Борисюку 18 июля исполнилось 58 лет.
"Потрясающая женщина", "Ольга, вы невероятно выглядите", "Вот это красотка", "Роксолана разошлась", "Супер", "Лучшая пара", - комментируют пользователи сети.
Кроме того, Виталия ждал праздничный завтрак прямо в бассейне.
"С днем рождения, любимый! Будь счастлив, наш родной! Яркий, праздничный день начался в райском месте", - написала Сумская в своем блоге.
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