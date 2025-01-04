Артистка отдыхает вместе с коллегами по спектаклю "Наши Кайдаши".

Известная украинская актриса Ольга Сумская отправилась на отдых с мужем - актером Виталием Борисюком - и 22-летней дочерью Анной. Звездная семья решила провести отпуск на западе Украины.

58-летняя народная артистка Украины поехала с родными в Карпаты. На горнолыжном курорте знаменитость с дочерью и мужем времени зря не тратили и решили провести активно время на отдыхе. В частности, они катались на лыжах.

Кадрами с гор Сумская поделилась на своей странице в Instagram. На видео, которое распространила Ольга Вячеславовна, она рассказала, что сейчас в Буковеле очень много людей, но это не мешает им наслаждаться катанием на лыжах, горным воздухом и солнечной погодой.

Видео дня

Компанию актрисе в отпуске составили также ее коллеги-артисты, с которыми она играет в спектакле "Наши Кайдаши". Речь идет об украинских актерах Тарасе Цымбалюке, Тимуре Асланове, ведущем Славе Соломке и других. Звезды показались в горнолыжной одежде со специальным снаряжением. Компания наслаждалась временем проведенным вместе и испытала свои умения на склонах разного уровня сложности.

Сумская также показала, как она развлекается, когда отдыхает от катания на лыжах. Знаменитость танцевала под музыку диджея под открытым небом. А также сделала немало совместных фото с родными и коллегами.

Интересно, что на снимках не было избранницы Цымбалюка - бизнесвумен и дизайнера Светланы Готочкиной. Вероятно, в отпуск, он поехал без нее. В прошлом месяце в сети ходили слухи, что пара разошлась. Причиной таких сплетен стало то, что они отписались друг от друга в соцсетях. А также Светлана не поздравила публично бойфренда с днем рождения. В то же время ни один из партнеров официально не подтверждал их разрыв.

Напомним, ранее младшая дочь Ольги Сумской отказалась быть актрисой и объяснила почему. Анна Борисюк поделилась, чем она хочет сейчас заниматься.

Вас также могут заинтересовать новости: