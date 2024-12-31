Анна Борисюк поделилась, чем она хочет сейчас заниматься.

Дочь известных украинских актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка - 22-летняя Анна Борисюк - призналась, что пока не хочет продолжать актерскую династию своих родителей. Девушка рассказала, почему решила отказаться от актерства и чем будет заниматься.

Звездная дочь получила актерское образование и даже уже играла в спектаклях на одной сцене со своей знаменитой мамой. Однако сейчас она выбрала для себя другой путь. Анна в комментарии для "Люкс ФМ" поделилась, что целый год она собирала деньги на свое дело.

Их девушка заработала, выступая в театре, а теперь планирует их потратить на создание собственного бизнеса. Борисюк планирует заниматься дизайном, в частности, она хочет работать в сфере моды и создавать спортивную одежду.

"Сейчас я нахожу себя в других делах, чтобы хоть немного отделиться в эту страну покоя и наконец попробовать то, что я откладывала очень долго, когда даже училась в университете. Я сейчас планирую бизнес. Я просто хочу продемонстрировать родителям и себе, что аналитические и творческие способности могут сочетаться в одном человеке", - рассказала девушка.

В то же время дочь Сумской не исключает, что со временем она может вернуться к актерской деятельности. Сейчас она счастлива, что получила образование в этом направлении и у нее уже есть опыт. Анна добавила, что звездные родители с пониманием отнеслись к ее решению создать свой бренд одежды и отметили, что для них главное, чтобы она была счастлива.

"Я на самом деле работала год с мамой. Это был безумный опыт, и я от него не отказываюсь. Я вижу, как трудно сегодня, бешеная конкуренция, театр забит, кино снимается, все хорошо. Моя мама говорит: "Дочь, чтобы ты была счастливой". Моя мама этого хотела изначально, а я понимаю, что я это люблю, но понимаю, что мне недостаточно. Я хочу больше. Я понимаю, что смогу в любой день вернуться", - сказала Борисюк.

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала о конфликте с сестрой. Актриса отметила, что их отношения очень сложные.

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