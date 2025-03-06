Знаменитость больше не одинока.

Известная украинская шеф-повар, звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская, которая была его победительницей, а сейчас является судьей проекта, закрутила новый роман. Знаменитость показалась с загадочным мужчиной на публике.

Об этом сообщил украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов на своем YouTube-канале. Со ссылкой на собственные источники звездный обозреватель отметил, что недавно ресторатора заметили в торговом центре с новым бойфрендом. Парочка вместе проводила время на шопинге.

Инсайдеры утверждают, что они покупали одежду, а примеряя ее целовались. В то же время имя загадочного избранника Мартыновской неизвестно. Единственное, что указывают источники, это то, что он выглядел значительно старше Оли. Вероятно, у них большая разница в возрасте.

Видео дня

"Видела Олю на прошлой неделе в ТЦ "Олимпийской". Она была там со взрослым мужчиной, мне показалось, нормально так старшим. Они выбирали одежду и целовались. Поэтому не понимаю, к чему Ярославскому эти заигрывания в отношения с Мартыновской", - процитировал инсайдера Беспалов.

Сама звезда шоу "МастерШеф" пока никак не комментировала изменения в личной жизни. Однако ранее она признавалась, что разошлась с бойфрендом, имени которого также не называла. Произошло это в середине февраля. Похоже, уже сейчас Ольга снова не одинока.

Как известно, женщине уже длительное время приписывают роман с ее коллегой - кулинаром Владимиром Ярославским. Однако сами знаменитости опровергают свои отношения и говорят, что они просто очень близкие друзья. Ранее Мартыновская поставила точку в слухах о романе с судьей "МастерШеф". Тогда она подчеркнула, что действительно очень любит Владимира, правда, между ними нет романтических связей.

Напомним, ранее Ольгу Мартыновскую раскритиковали из-за откровенных фото. Она резко ответила хейтерам.

Вас также могут заинтересовать новости: