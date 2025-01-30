Знаменитость призналась, что сейчас влюблена.

Известная украинская шеф-повар, судья и победительница шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская, которой приписывали роман с коллегой по проекту и ресторатором Владимиром Ярославским, рассказала об их отношениях. Знаменитость призналась, что сейчас ее сердце занято.

Долгое время звезд подозревали в романе, поскольку они много времени проводили в компании друг друга и публиковали романтические фото, на которых целовались и обнимались. В интервью для издания "Фокус" Мартыновская опровергла слухи об отношениях с Владимиром и отметила, что между ними только дружба. Они действительно очень близки и их многое связывает, однако эта близость пока не переросла в романтическую связь.

"Мы не пара, но в то же время - пара платоническая, пара людей, которые искренне любят друг друга, но без сексуального контекста. У нас очень близкие, классные и комфортные дружеские отношения. Мы поддерживаем друг друга, где-то внутренне конкурируем и этим делаем друг друга лучше. С Вовой у нас ничего не меняется, и это прекрасно, я очень благодарна судьбе, обстоятельствам и непосредственно Вове за то, что умеем дружить без зависти, с верой и поддержкой друг друга", - ответила Ольга.

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В то же время, говорит судья "МастерШефа", сейчас она влюблена. Она не состоит в отношениях, но есть человек, к которому у нее сильные чувства. Сейчас пара только пытается построить серьезные отношения, поэтому пока Мартыновская не спешит раскрывать своего возлюбленного и кем чем он занимается.

"Есть человек, которого я люблю, и так же верю, что этот человек любит меня. Мы не живем вместе, пытаемся выстраивать отношения. Раньше я думала, когда люди любят друг друга, все очень просто: живут счастливую жизнь и умирают в один день, но это наивно. Мы взрослые и сформированные, меняться сложно, всем нужно подстраиваться. Мы в процессе, я буду держать в курсе всех, кого это интересует. Мы точно сделаем все, чтобы справиться", - поделилась шеф-повар.

Напомним, ранее Ольгу Мартыновскую захейтили из-за откровенных фото. Знаменитость резко ответила на критику и заявила, что гордится своей внешностью.

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