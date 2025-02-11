Судья 'МастерШеф' Ольга Мартыновская рассталась со своим бойфрендом

Их отношения закончились накануне Дня всех влюбленных.

Судья кулинарного проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская поделилась с поклонниками грустной новостью - она рассталась со своим возлюбленным.

В своем блоге она рассказала, что их отношения прекратились за несколько дней до романтического праздника - Дня всех влюбленных.

"Когда вы вчера разошлись с парнем, а уже утром нужно снимать ролик ко Дню, бл*ть, влюбленных. Г*вно случается", — написала женщина.

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Также она пошутила, что делится своими любовными неудачами с оператором, пока она не дошла до психолога за профессиональной помощью.

"За что это все оператору? Не знаю. Кто-то же должен это выслушать, пока ты не дошел до психолога", — подытожила Ольга.

Отметим, Ольга Мартыновская еще совсем недавно говорила о том, что нашла мужчину, о котором всегда мечтала. Ее избранник был старше на 17 лет, но это не мешало их счастью.

Во время съемок 13 сезона "МастерШеф" кулинар поделилась, что знакомство с мужчиной произошло в сети.

Кроме того, у Мартыновской есть дочь Вера от предыдущих отношений.

Напомним, ранее Ольга Мартыновская рассказала, как застукала парня с другой.

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