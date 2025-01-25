Избранник спортсменки сделал ей предложение в прошлом году, а сейчас пара уже планирует бракосочетание.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая получила бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже, заговорила о свадьбе со своим избранником. Спортсменка рассказала, каким она видит празднование.

Как известно, украинка находится в отношениях с итальянским фехтовальщиком, олимпийским чемпионом Луиджи Самеле, который сделал ей предложение в прошлом году. В интервью для издания Liga Life бронзовая призерка Олимпиады призналась, что она уже готова к бракосочетанию и даже планирует свадьбу.

В частности, знаменитость хочет отпраздновать важное событие в ее жизни уже в этом году. Более того, Харлан даже размышляет над украинскими традициями на свадьбе и думает, что некоторые из них будут на празднике.

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"Думаю так (в этом году будет свадьба - УНИАН). У меня уже была свадьба (с саблистом Дмитрием Бойко - УНИАН) с украинскими традициями. Могу сказать, что самые главные традиции украинской свадьбы я возьму, но не все. Мне кажется, что она будет более модернизированной", - поделилась саблистка.

По словам Ольги, ее возлюбленный согласен, чтобы на их свадьбе были некоторые украинские традиции, но не все. Он против того, чтобы повторять традицию с мытьем ног тещи, ведь считает этот процесс странным.

"Думаю, возьму рушник. Я ему рассказывала о традиции, когда моей маме надо мыть ноги. Он сказал, что "интересно, но нет", - добавила Харлан.

Напомним, украинка познакомилась с Самеле еще во время первого брака с Бойко. После развода Ольги они начали встречаться и стали парой в 2018-м. Отметим, что на Олимпийских играх этого года спортсменка одолела представительницу Южной Кореи Чои Сибин и завоевала первую медаль для Украины. Также женская сборная Украины по фехтованию, в состав которой входят Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова, завоевала золото в командных соревнованиях.

Напомним, ранее Ольга Харлан рассказала, как война повлияла на ее отношения с иностранцем. Пара находится в отношениях уже более пяти лет. В 2022 году пара начала жить вместе, украинка переехала к избраннику в Италию.

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