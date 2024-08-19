Пара в отношениях уже более 5 лет.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая получила бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже, рассказала о своей личной жизни. Спортсменка поделилась, как война повлияла на ее отношения с иностранцем.

Саблистка уже более 5 лет в отношениях с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле. Харлан говорит, что до 2022 года у них с избранником не было возможности часто видеться. Однако после начала полномасштабного вторжения Ольга переехала к любимому в Италию и теперь они живут вместе.

Фехтовальщица признается, что война сильно повлияла на их отношения. Несмотря на то, что Ольга живет в Италии, она все равно очень болезненно переживает трагические события на родине.

Следовательно, война в Украине не могла не отразиться на эмоциональном состоянии спортсменки. В трудный период Луиджи стал опорой для Харлан, он постоянно поддерживает любимую.

"То, что я приехала в Италию - это очень хорошо. Мы много видимся, живем вместе, чего не могли делать до полномасштабной войны. Но по таким причинам быть вместе было очень трудно, потому что он видел мое состояние, и на него это тоже влияло очень сильно. Я немного отдалялась, потому что все эти новости... Когда что-то ужасное происходит, или Николаев обстреливают, или Киев, или другие наши города, то просто сижу в телефоне. Он очень уважает все, что происходит со мной, но это повлияло на наши отношения", - поделилась саблистка.

К слову, на Олимпийских играх этого года Харлан одолела представительницу Южной Кореи Чои Сибин и завоевала первую медаль для Украины. Она получила "бронзу". Также женская сборная Украины по фехтованию, представителями которой являются Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова, завоевала золото в командных соревнованиях.

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